У червні-липні до армії призовуть 500 офіцерів запасу - Генштаб

Міністр оборони Андрій Таран підписав наказ, згідно з яким у червні-липні до армії призовуть 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які не проходили військову службу.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, відповідно до наказу від 19 травня 2020 року № 157 "Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в червні-липні 2020 року", за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатимуть призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

"Офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців", - йдеться у повідомленні.

Підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року.

Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок для збройного захисту України, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їх звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних сил офіцерським складом, йдеться у повідомленні.

Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних сил України.

Водночас у Генштабі запевнили, що до участі в операції Об’єднаних сил призвані офіцери залучатися не будуть. Однак за бажанням можуть у добровільному порядку служити в районі ООС після укладання контракту про проходження військової служби.

У пресслужбі також повідомили, що на офіцерів, яких буде призвано, поширюється весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом. Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року.