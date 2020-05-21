Окупанти застосовують міномети та СПГ, під Мар’їнкою працював снайпер: є поранені

За минулу добу окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«За минулу добу збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції військових неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч Кам’янки та Старогнатівки, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.

З настанням темряви неподалік Мар’їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Шуми та Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82 калібру.

Захисників Південного окупанти двічі обстріляли, застосувавши 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

У штабі повідомили, підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення.