Президент: Ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала на обстріли

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не закликав українську армію не відповідати на обстріли з боку окупаційних військ.

Про це він заявив на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Просто припинити стріляти я ніколи не закликав. Не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світу, що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремось за країну. Якщо по нас стріляють, ми будемо відповідати, але першими стріляти ми не будемо», - сказав глава держави.

Він зауважив, що якби «та сторона» дійсно перестала стріляти і виконала Мінські та досягнуті в нормандському форматі домовленості, «все б закінчилось». «Але вони не знають, що з ними потім буде, я маю на увазі бойовиків. Вони не знають, на якому вони світі, у них немає жодного виходу», додав Президент.

Зеленський також наголосив: «Ми не стріляємо по українцях - ми відповідаємо бойовикам».

Як відомо, під час президентської кампанії у березні 2019 року кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що для того, аби закінчити війну на Донбасі, потрібно"просто припинити стріляти".