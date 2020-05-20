Депутати просять владу відкрити КПВВ на Донбасі
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від Опозиційного блоку Муса Магомедов.
«Підготував звернення до Президента Зеленського, Прем'єра Шмигаля і командувача ОСС Кравченка з проханням відкрити КПВВ на Донбасі. Характерно, що під моїм зверненням підписалися всі народні депутати від Донецької і Луганської областей, незалежно від політичних поглядів і партійної приналежності», - написав Магомедов.
Він наголосив, що, з огляду на поетапне пом'якшення карантину, КПВВ на Донбасі однозначно потрібно відкривати.
Як повідомлялося, на Донбасі припинено вільне пересування осіб і транспортних засобів через КПВВ у зв'язку з протиепідемічними заходами і запровадженням обмежень на в'їзд і виїзд у зону ООС.
24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перше пом'якшення карантину в Україні стартувало 11 травня.
Зараз карантин продовжено до 22 травня.