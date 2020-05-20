Депутати просять владу відкрити КПВВ на Донбасі

Народні депутати від Донецької і Луганської областей підписали звернення до Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням відкрити КПВВ на лінії розмежування в зв'язку з пом'якшенням карантину.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від Опозиційного блоку Муса Магомедов.

«Підготував звернення до Президента Зеленського, Прем'єра Шмигаля і командувача ОСС Кравченка з проханням відкрити КПВВ на Донбасі. Характерно, що під моїм зверненням підписалися всі народні депутати від Донецької і Луганської областей, незалежно від політичних поглядів і партійної приналежності», - написав Магомедов.

Він наголосив, що, з огляду на поетапне пом'якшення карантину, КПВВ на Донбасі однозначно потрібно відкривати.

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Як повідомлялося, на Донбасі припинено вільне пересування осіб і транспортних засобів через КПВВ у зв'язку з протиепідемічними заходами і запровадженням обмежень на в'їзд і виїзд у зону ООС.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перше пом'якшення карантину в Україні стартувало 11 травня.

Зараз карантин продовжено до 22 травня.