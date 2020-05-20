В українській армії за добу - п’ять нових випадків COVID-19

Станом на ранок 20 травня в Збройних силах України зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Загалом в армії наразі хворіють 45 військових.

Про це у Facebook повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 07.00 20 травня в Збройних силах України хворіють 45 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 82 особи та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 143 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 39 осіб. За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що чотири військовослужбовці (три - в Київській області, один - в Одеській, а також один працівник ЗСУ в Київській області) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Як повідомлялося, станом на 9:00 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 354 нові випадки.