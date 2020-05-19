У зоні ООС затримали чоловіків, які з дрона проводили відеозйомку

Прикордонники Маріупольського загону Морської охорони виявили безпілотний літальний пристрій в зоні операції Об’єднаних Сил, яким двоє українців знімали відео нібито.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Безпілотний літальний пристрій, що кружляв над азовським узбережжям та розташуванням одного з підрозділів виявили учора надвечір черговою службою Маріупольського загону Морської охорони. Спеціальна група реагування обстежила прилеглу територію та виявила двох братів-близнюків із дистанційним пультом від квадрокоптера в руках. У супроводі прикордонників «оператори повітряної зйомки» разом із приладом прослідували до розташування підрозділу”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, брати є громадянами України, і напередодні спільного дня народження нібито знімали відео для власного YouTube каналу. Про додаткові тимчасові режимні обмеження у контрольованих прикордонних районах, а також в зоні проведення операції Об’єднаних Сил щодо здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, також нібито не знали.

Із громадянами проведено роз’яснювальну роботу. За порушення прикордонного режиму блогерів притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Як нагадують прикордонники, відповідно до «Додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних районах», затверджених наказом МВС України від 8 вересня 2015 року № 1075, здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, а також стрибки з усіх видів парашутів заборонені без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.