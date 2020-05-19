У зоні ООС затримали чоловіків, які з дрона проводили відеозйомку
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Безпілотний літальний пристрій, що кружляв над азовським узбережжям та розташуванням одного з підрозділів виявили учора надвечір черговою службою Маріупольського загону Морської охорони. Спеціальна група реагування обстежила прилеглу територію та виявила двох братів-близнюків із дистанційним пультом від квадрокоптера в руках. У супроводі прикордонників «оператори повітряної зйомки» разом із приладом прослідували до розташування підрозділу”, - йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, брати є громадянами України, і напередодні спільного дня народження нібито знімали відео для власного YouTube каналу. Про додаткові тимчасові режимні обмеження у контрольованих прикордонних районах, а також в зоні проведення операції Об’єднаних Сил щодо здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, також нібито не знали.
Із громадянами проведено роз’яснювальну роботу. За порушення прикордонного режиму блогерів притягнуто до адміністративної відповідальності.
Як нагадують прикордонники, відповідно до «Додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних районах», затверджених наказом МВС України від 8 вересня 2015 року № 1075, здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, а також стрибки з усіх видів парашутів заборонені без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.