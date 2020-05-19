На Донбасі під час ремонту електромережі окупанти намагалися встановити відеокамери

Під час ремонту електромережі бойовики хотіли встановити відеоспостереження.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“Днями неподалік окупованих населених пунктів Голубівське та Березовське проводився ремонт електромережі. Українською стороною через СММ ОБСЄ були надані гарантії безпеки для виконання даних робіт”, — йдеться у повідомленні.

Попри це підрозділами Об’єднаних сил зафіксована "спроба встановлення російськими збройними формуваннями технічних засобів відеоспостереження". Зазначені роботи проводились під наглядом та керівництвом трьох озброєних представників окупаційних військ, додали в пресслужбі

“Цей факт свідчить про те, що збройні формування РФ відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями та цинічно використовують гуманітарні підстави у своїх військових цілях”, - йдеться у повідомленні.

В ООС наголосили, що такі дії загарбників дискредитують сам процес надання гарантій безпеки з метою проведення ремонтно-відновлювальних робіт, що в подальшому може негативно вплинути на соціально-побутове становище цивільного населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення.