Прокуратура розслідує участь російських снайперів в обстрілі позицій ООС

Правоохоронці розслідують факт участі в обстрілах позицій Збройних сил України снайперів спецпідрозділу ФСБ Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області слідчим відділом 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях проводиться розслідування за фактом участі в обстрілах позицій Збройних сил України снайперів спецпідрозділу ФСБ Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство отримало відеоматеріали, які підтверджують причетність до злочину групи снайперів центру спеціального призначення ФСБ РФ. Встановлюються повні анкетні дані громадян країни-агресора для їх ідентифікації та складання повідомлення про підозру, а також подальшого притягнення до відповідальності.

Наразі проводяться необхідні слідчі розшукові дії та судові експертизи, допитуються свідки.

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У межах кримінального провадження, зареєстрованого у лютому 2020 року, встановлюються обставини загибелі військовослужбовця ЗСУ та отримання вогнепального поранення ще одним українським військовим внаслідок обстрілу снайперською групою позицій ЗСУ у районі Новотошківського Попаснянського району Луганської області.