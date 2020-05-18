В українській армії - чотири нових випадки коронавірусу

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, загалом хворіє 40 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ

"Станом на 07.00 18 травня в Збройних силах України хворіє 40 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 78 осіб та 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 199 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 28 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Один працівник ЗС України знаходиться на лікувані у Старокостянтинівській ЦРЛ. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Отримує необхідне лікування. Троє військовослужбовців (2 – Рівненська та 1 – Київська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.