В українській армії - чотири нових випадки коронавірусу

В українській армії - чотири нових випадки коронавірусу

Укрінформ
За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, загалом хворіє 40 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ

"Станом на 07.00 18 травня в Збройних силах України хворіє 40 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 78 осіб та 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 199 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 28 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Один працівник ЗС України знаходиться на лікувані у Старокостянтинівській ЦРЛ. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Отримує необхідне лікування. Троє військовослужбовців (2 – Рівненська та 1 – Київська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

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Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.

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