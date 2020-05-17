Окупанти обстріляли позиції ООС біля Авдіївки, Водяного та Славного

Окупанти обстріляли позиції ООС біля Авдіївки, Водяного та Славного

Укрінформ
Станом на 17.00 неділі, 17 травня, російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовий зазнав поранення.

Про це у Fаcebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник двічі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте також: Бойовики знову обстріляли спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

Фото: ООС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-