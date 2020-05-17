Піротехніки ДСНС розміновують Донбас: за тиждень - 700 вибухонебезпечних предметів

Впродовж тижня піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили на Донбасі 38 гектарів території і вилучили та знешкодили 702 вибухонебезпечних предмета.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"За тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 38 гектарів території, вилучили та знешкодили 702 вибухонебезпечних предмета", - йдеться у повідомленні.

Протягом тижня підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж. Окрім цього, рятувальники супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання.