Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині із забороненої зброї

Сьогодні вранці на Луганщині ворог випустив 30 мін з міномета 120-го калібру по позиціях підрозділів Об’єднаних сил в районі Новгородського.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони України.

"Вранці російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Новгородського, що на Луганському напрямку, у традиційній для себе манері підступно обстріляли обладнані неподалік цього населеного пункту позиції підрозділів Об’єднаних сил з міномету 120-го калібру, випустивши 30 мін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші воїни були напоготові і відповіли на цей мінометний обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат у своїх лавах.

Втрати ворога наразі уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Також інформують, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 15 травня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, поранивши двох українських бійців. Українська розвідка повідомила про щонайменше одного пораненого в результаті ведення підрозділами Об’єднаних сил вогню у відповідь окупанту.