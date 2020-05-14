Миколаївський бронетанковий передав президентському полку оновлені машини
Про це повідомляє Укроборонпром.
"Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України партію з 5 одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1. Це чергова партія техніки, відновлена фахівцями МБТЗ вже в рамках державного оборонного замовлення 2020 року. Бронемашини пройшли військову прийомку та відбули у розпорядження Окремого президентського полку", йдеться у повідомленні.
Миколаївський бронетанковий завод передав бронетехніку для президентського полку / Фото: УкрОборонПром
В ході капітального ремонту було покращено тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, встановлено новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки, розповів директор МБТЗ Юрій Кравченко.
"У 2020 році Мколаївський бронетанковий запрацював з новою якістю. За перший квартал цього року на підприємстві виготовлено та відремонтовано продукції на 31,5 млн грн, що майже вдвічі більше за аналогічний період минуолого року. Бронетанковий дивізіон Концерну – один з найпотужніших. Тільки з початку року бронетанкові підприємства Укроборонпрому передали збройним силам близько 300 одиниць техніки", – розповів заступник Генерального директора "Укроборонпрому" з виробництва Ігор Фоменко.
Броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 знаходиться на озброєнні Збройних сил України, має підвищену прохідність та призначена для ведення розвідки та супроводження конвоїв, також слугує для розміщення спеціального озброєння.