Миколаївський бронетанковий передав президентському полку оновлені машини

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" передало Міністерству оборони України партію з п'яти одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Про це повідомляє Укроборонпром.

"Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України партію з 5 одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1. Це чергова партія техніки, відновлена фахівцями МБТЗ вже в рамках державного оборонного замовлення 2020 року. Бронемашини пройшли військову прийомку та відбули у розпорядження Окремого президентського полку", йдеться у повідомленні.

Миколаївський бронетанковий завод передав бронетехніку для президентського полку / Фото: УкрОборонПром

В ході капітального ремонту було покращено тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, встановлено новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки, розповів директор МБТЗ Юрій Кравченко.

Читайте також: Укроборонпром з початку року передав військовим понад 300 одиниць бронетехніки

"У 2020 році Мколаївський бронетанковий запрацював з новою якістю. За перший квартал цього року на підприємстві виготовлено та відремонтовано продукції на 31,5 млн грн, що майже вдвічі більше за аналогічний період минуолого року. Бронетанковий дивізіон Концерну – один з найпотужніших. Тільки з початку року бронетанкові підприємства Укроборонпрому передали збройним силам близько 300 одиниць техніки", – розповів заступник Генерального директора "Укроборонпрому" з виробництва Ігор Фоменко.

Броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 знаходиться на озброєнні Збройних сил України, має підвищену прохідність та призначена для ведення розвідки та супроводження конвоїв, також слугує для розміщення спеціального озброєння.