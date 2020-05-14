На Донеччині тренувались надавати екстрену допомогу пораненим військовим

Начальники медичних служб військових частин, підпорядкованих оперативно-тактичному угрупованню «Схід», взяли участь в заняттях з надання невідкладної екстреної допомоги пораненим та травмованим військовослужбовцям в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«В районі проведення операції Об’єднаних сил триває вдосконалення системи медичного забезпечення українських захисників. Днями на базі військового мобільного госпіталю в місті Покровськ на Донеччині проведено заняття з надання невідкладної екстреної допомоги пораненим та травмованим військовослужбовцям. До участі в заході залучалися начальники медичних служб військових частин, підпорядкованих оперативно-тактичному угрупованню «Схід»», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інструкторами на заняттях виступили військові лікарі мобільного госпіталю. Досвідчені фахівці поділились практичним та теоретичним досвідом щодо дій під час надання першої допомоги постраждалим захисникам. Упродовж заняття увагу учасників зосередили на наданні допомоги на всіх етапах – від першої лінії і до лікувального закладу.

Тренування з надання невідкладної екстреної допомоги пораненим фото: штаб ООС

Планується, що в подальшому начальники медичних служб передадуть отримані нові знання своїм підлеглим у місцях виконання бойових завдань, повідомили в штабі ООС.