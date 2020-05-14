Окупанти сім разів зривали "тишу" – гатили із забороненої зброї

Збройні формування Російської Федерації 7 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться у повідомленні.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь неподалік Пісків та двічі - біля Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутора Вільного ворог застосовував міномети 82-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Оріхового та Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Не зважаючи на досягнуті домовленості, ворог продовжує збройні провокації, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння. У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Втрати окупантів уточнються.

В штабі ООС повідомили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.