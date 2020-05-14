Один із загиблих у зоні ООС бійців - родом із Житомирщини

Поблизу Краматорська на Донеччині загинув військовослужбовець з Бердичівського району Житомирської області.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

"У зоні проведення АТО/ООС під Краматорськом загинув військовослужбовець Дмитро Кузьменко. Служив за контрактом в одній із військових частин Бердичева", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблого поховають в суботу, 16 травня, у селі Райки Бердичівського району.

У Бердичеві дислокується 26-та артилерійська бригада ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича.

Як повідомляв Укрінформ, під час планових занять в районі проведення операції Об’єднаних сил 13 травня загинули двоє військовослужбовців.