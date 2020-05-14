З Харкова у Київ доправили 13 поранених і хворих військових, двоє - у тяжкому стані

З Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові здійснено планову медичну евакуацію дев’ятьох поранених та чотирьох хворих військових до Головного військового госпіталю в Києві.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Реанімаційно-операційним літаком Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 “ВІТА” дев’ять поранених та чотири хворі військовослужбовці прибули до військового сектору аеродрому “Бориспіль”, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” у Києві», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вояки розміщені у відділеннях Центру та проходять діагностичне обстеження з метою призначення відповідного лікування.

За словами військових медиків, стан здоров’я одинадцяти пацієнтів задовільний, ще двоє перебувають у тяжкому стані.

Хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації, зазначають у пресслужбі.