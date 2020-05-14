На Донбасі - п’ять порушень “тиші”, окупанти стріляють із мінометів та СПГ

Станом на 12.30 14 травня, російські окупаційні війська п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь п’ять разів. На Луганському напрямку вранці 15 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ біля Хутора Вільного. Також на цій ділянці фронту противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Біля Зайцевого також у ранковий час ворог застосував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю», - повідомив речник.

Крім того, за словами Праути, на Донецькому напрямку противник також активізувався вранці. Так, захисників Авдіївки з боку Спартака, а згодом Яковлівки ворог обстрілював з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних в районі Верхньоторецького, окупанти випустили чотири міни калібру 82 мм і вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.

Як зазначається, українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах. Ефективність таких дій виявилася високою, до обіду противник вогонь більше не відкривав. Втрати ворога уточнюються, повідомив Праута.

Крім того, за інформацією речника Міноборони, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня, в Збройних Силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа, двоє померли. На ізоляції перебуває 252 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 21 особа. За минулу добу в ЗСУ зареєстровано вісім нових випадків захворювання на COVID-19.