На Луганщині розслідують обстріл окупантами 9 травня житлових будинків у Трьохізбенці

На Луганщині задокументовано черговий факт порушення законів та звичаїв війни незаконними збройними формуваннями РФ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

"Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області спільно з працівниками Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях задокументували результати обстрілу 9 травня 2020 року житлового сектору у смт Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області. Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом терористичного акту, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, ведення агресивної війни, а також порушення законів та звичаї війни", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено у ході огляду місця події, обстріл з боку незаконних збройних формувань РФ здійснено із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння – міномету калібру 82 мм. Кілька снарядів розірвалося в безпосередній близькості від житлових будинків, внаслідок чого пошкоджено паркани, вікна та фасади будівель.

"Такі дії незаконних збройних формувань РФ становили пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення. Це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та ст. 25 Гаазької конвенції 1907 року", - додали у відомстві.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.