На Донбасі під час мінометного обстрілу поранений боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації у середу, 13 травня, обстріляли позиції Об’єднаних сил на Луганському напрямку. Один боєць зазнав поранень.

Про це повідомляє штаб Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні, 13 травня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройних формувань Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил, що на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, пораненого бійця оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

Також наголошується, що загарбники отримали жорстку відповідь від українських військових, які вогнем із штатного озброєння рішуче подавили ворожу активність.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося, минулої доби, 12 травня, окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого поранення отримав один військовослужбовець.

Фото: ООС