Окупанти стріляли з мінометів і тричі зривали “тишу”, поранений боєць ЗСУ

Сьогодні внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупанти двічі прицільно обстріляли Кримське з мінометів та гранатометів

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Опитного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В ООС також повідомили , що випадків захворювання на COVID-19 серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.