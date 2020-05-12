Зеленський нагородив орденами й медалями 32 військових, із них 12 — посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 32 військовослужбовців, із них 12 посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

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Президент нагородив посмертно 11 військовослужбовців орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Двоє військовиків нагороджені медалями “За військову службу Україні”, ще 19 - медаллю “Захиснику Вітчизни” (один посмертно).