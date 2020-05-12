Президент вручив ордени родичам загиблих на Донбасі офіцерів СБУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі у грудні минулого року Героїв України, працівників Служби безпеки Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова.

Глава держави передав рідним ордени «Золота Зірка», якими були нагороджені загиблі, повідомляє пресслужба Президента.

Зазначається, що нагороду Дениса Волочаєва отримали його дружина Олеся Воротнюк та матір Галина Волочаєва.

«Денис Олександрович – герой. Вдячний, що він захищав Україну, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я думаю, що для кожного громадянина це – честь. Мої великі співчуття та вдячність», – звернувся Зеленський до рідних Дениса Волочаєва.

Нагороду Дмитра Каплунова Президент вручив його дружині Наталії Ждановій, матері Тетяні Каплуновій та батьку Віталію Каплунову.

«Хочу вам подякувати за Дмитра. Я розумію, що це дуже маленька нагорода за таких великих людей. Вони віддали найдорожче – свої життя за наш спокій, за наші життя», - підкреслив він

Глава держави запевнив, що він, як батько, глибоко розуміє горе батьків, які втратили своїх синів.



Своєю чергою голова СБУ Іван Баканов також висловив співчуття рідним загиблих героїв.

«Ми вшановуємо пам’ять героїв, які віддали за свободу України власне життя. Але насправді вони стали героями ще тоді, коли присягнули на вірність українському народу, коли обрали непросту роботу – захищати Батьківщину, захищати людей», – зауважив Баканов.

Галина Волочаєва наголосила, що її син мріяв, щоб територіальну цілісність України було відновлено.

«Хочеться, щоб мрія Дениса, як і Дмитра, як і інших, хто поліг за суверенітет нашої держави, здійснилася. І щоб ви доклали всіх зусиль для цього», – сказала Волочаєва, звертаючись до Президента.

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Як відомо, 3 грудня 2019 року Президент підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно). Бійці удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

1 грудня 2019 року на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

Фото: president.gov.ua