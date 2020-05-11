На Тернопільщині поліція шукає зловмисника, який спалив червоно-чорний прапор

Тернопільська поліція розшукує зловмисника, який вчинив наругу над червоно-чорним стягом та спалив його.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Поліцейські розшукують зловмисника, який зірвав та спалив прапор, встановлений біля пам’ятного знаку. Інцидент стався в ніч з 9 на 10 травня у селі Людвищі Шумського району. Зірваний та спалений червоно-чорний прапор, встановлений біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, побачив місцевий активіст», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники Шумського відділення поліції обстежили територію та виявили залишки спаленого стягу. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали місцевих жителів.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до вчинення злочину.