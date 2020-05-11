На Тернопільщині поліція шукає зловмисника, який спалив червоно-чорний прапор
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
«Поліцейські розшукують зловмисника, який зірвав та спалив прапор, встановлений біля пам’ятного знаку. Інцидент стався в ніч з 9 на 10 травня у селі Людвищі Шумського району. Зірваний та спалений червоно-чорний прапор, встановлений біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, побачив місцевий активіст», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співробітники Шумського відділення поліції обстежили територію та виявили залишки спаленого стягу. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали місцевих жителів.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до вчинення злочину.