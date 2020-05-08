Штурм і абордаж корабля: спецназ ВМС провів навчання в Одеському порту

В акваторії Одеського порту спецпризначенці Військово-Морських сил ЗСУ завершили тактико-спеціальні навчання, під час яких «звільнили» судно, захоплене незаконними збройними формуваннями.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

"У Практичній гавані Одеси пройшли тактико-спеціальні навчання одного з підрозділів спеціального призначення Військово-морських сил ЗС України. Флотські спецпризначенці відпрацювали штурмові й абордажні дії з метою висадки на судно, що було захоплене незаконними збройними формуваннями противника, вчилися ліквідовувати бойовиків і звільняти судно з облоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "в ролі захопленого корабля було навчальне судно «Лісозаводськ», конструктивні особливості якого дають змогу якісно проводити штурмові й абордажні дії, а також виконувати елементи з альпіністської підготовки".

В Одеському порту спецпризначенці ВМС провели навчання зі звільнення захопленого судна / Фото: АрміяInform

За легендою, незаконні збройні формування противника захопили судно та взяли його під свій контроль. Підрозділу спеціального призначення ВМС ЗСУ поставили завдання якомога швидше здійснити штурмові й абордажні дії, провести висадку на захоплений об’єкт, знайти та ліквідувати бойовиків.

Піднявшись на борт судна, спецпризначенці розділились на дві групи: одна швидко дісталась на капітанський місток, а друга зайшла в машинне відділення. Захопивши ці два важливих об’єкти, бійці взяли під контроль судно й зупинили його рух. Після цього моряки приступили до пошукових дій та прочісування приміщень судна. Рухаючись внутрішніми коридорами, група спецпризначенців виявила бойовиків та, ефективно застосувавши заходи вогневого впливу, знищила противника.

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Під час тренування на швидкохідних катерах було враховано можливості безпечного підступу до судна, особливості вітру та хитавиці моря, щоб правильно використовувати штурмові драбини для висадки на борт. Діяли за встановленою процедурою застосування зброї та ведення стрільби у внутрішніх приміщеннях захопленого об’єкта, розповів журналістам командир підрозділу спецпризначення ВМС ЗСУ.