"Вільху-М" для української армії запустять у серійне виробництво з наступного року

Випробування ракети «Вільха-М» перебуває на завершальній стадії, її серійне виробництво планується з 2021 року.

Про це повідомляє держконцерн «Укроборонпром» у Facebook

«Для Укроборонпрому ракетна програма - в пріоритеті… На 2020 рік заплановано продовження проведення випробувань відповідно до календарного плану виконання дослідно-конструкторської роботи, який містить інформацію з обмеженим доступом. Випробування «Вільхи-М» проходять у рамках прийняття цієї нової системи на озброєння ЗСУ. У квітні місяці відбулися вже другі успішні випробування ракети. У 2-му кварталі 2020 року заплановано проведення завершального етапу випробувань», - йдеться у повідомленні.

Концерн зазначає, що Міноборони України виділило кошти для проведення зазначених випробувань. Після проведення цих випробувань Міноборони повинно у найкоротший термін поставити вироби «Вільха-М» на озброєння ЗСУ. Прогнозується, що з 2021 року розпочнеться її серійне виробництво.

Як повідомлялося, "Вільха-М" – проєкт створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.

Фото: turchynov.com