Окупанти обстріляли підступи до Павлополя і Авдіївки, поранений боєць ЗСУ

Від початку доби російські окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«О 01.50 з напрямку від н.п. Мінеральне окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки. Двічі під ворожим вогнем з 09.15 до 10.35 перебували наші оборонці Павлополя. Окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї з напрямків від н.п. Соснівське та Набережне", - сказав він.

За наявною інформацією, унаслідок прицільних ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав сьогодні поранення. Втрати окупантів уточнюються.

За словами Гуцуляка, за даними розвідки ООС, 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.