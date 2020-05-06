Боротьба з коронавірусом: ЮНІСЕФ закупив медикам на сході обладнання на 16 мільйонів

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив партію медобладнання та засобів особистого захисту на 16 млн грн для медичних працівників на сході України, які протидіють епідемії COVID-19.

Про це повідомляється на сайті організації.

«У квітні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив партію медичного обладнання та засобів особистого захисту та гігієни для медичного персоналу на сході України. Ця допомога вартістю 16 мільйонів гривень стала результатом тісного партнерства з бізнесом в Україні», - йдеться у повідомленні.

До Донецької та Луганської областей доставили концентратори кисню, пульсоксиметри та комплекти особистого захисту для медичних працівників.

«Це обладнання вкрай важливе для кисневої підтримки пацієнтів з ураженням легень через COVID-19, а захист для лікарів необхідний для збереження їхнього життя і здоров'я, поки вони надають допомогу пацієнтам. Ми дуже вдячні за внесок наших партнерів з приватного сектору, які зробили цю допомогу можливою», – сказала Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Повідомляється, що концентратори кисню отримають 19 закладів охорони здоров’я у зоні конфлікту на сході України. Найближчим часом надійдуть і закуплені ЮНІСЕФ комплекти персонального захисту та санітайзери в лабораторію, яка здійснює тестування на коронавірус у Донецькій області.

Читайте також: ЮНІСЕФ передав обладнання Костянтинівській інфекційній лікарні

«6 мільйонів гривень із загальної суми пішли на допомогу лікарням на сході засобами гігієни та водою. Достатнє забезпечення цими засобами залишається важливим у районах, що потерпають від регулярних перебоїв з водопостачанням. ЮНІСЕФ разом із партнерами передає близько 200 тонн питної води для створення критичного запасу у лікарнях. А також майже 10 тисяч медичних працівників та пацієнтів отримають санітарні набори в рамках цієї поставки», - йдеться у повідомленні.

Загалом ЮНІСЕФ потребує 29,9 млн дол. для допомоги Україні у боротьбі з пандемією СOVID-19, у тому числі 8,5 млн дол. для потреб на сході України.

Станом на 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2097 осіб, 327 людей померли.

Фото: Юнісеф