Денісова просить командувача ООС пропустити через лінію розмежування понад 200 осіб

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова передала командувачу ООС список із понад 200 осіб, які мають потребу у перетині лінії розмежування.

Про це офіс омбудсмена повідомив у Facebook.

"Задля додержання зазначеного конституційного права уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до командувача Операції об'єднаних сил та передала список з понад 200 осіб, які мають потребу у перетині лінії розмежування з гуманітарною метою", - йдеться у повідомленні.

Денісова висловила сподівання, що найближчим часом буде організовано перетин лінії розмежування цими особами з урахуванням усіх безпекових вимог.

"Обмежувальні заходи, зокрема тимчасове зупинення роботи КПВВ на лінії зіткнення, запроваджені урядом України, унеможливили стрімке поширення захворювання територією держави. Проте це призвело до роз'єднання сімей та відсутності можливості у наших громадян по обидва боки лінії зіткнення, повернутися додому", - зазначила вона.

Денісова також наголосила, що про гостроту ситуації свідчать численні звернення, що надходять до неї, «з проханням сприяти у поверненні додому та возз'єднанні родин».

Як повідомлялося, Україна з 16 березня обмежила в'їзд і виїзд в зону ООС в рамках запровадженого через коронавірус карантину, що діятиме щонайменше до 22 травня.

Станом на ранок 5 травня в Україні зареєстровано 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.