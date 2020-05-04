Після обстрілу Павлополя виявили російську авіаційну ракету

Після обстрілу Павлополя виявили російську авіаційну ракету

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Укрінформ
На Донеччині після ракетного обстрілу російськими окупантами селища Павлопіль виявлено авіаційну некеровану ракету типу НУР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні РФ. Її долучено до матеріалів кримінального провадження.

Про це 4 травня повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

«На Донеччині задокументовано черговий факт збройної агресії РФ... Встановлено, що 3 травня 2020 року представниками терористичної організації «ДНР», що діють під контролем Російської Федерації, здійснено ракетний обстріл с. Павлопіль, де мешкає мирне населення, із забороненої зброї. Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу НУР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні РФ», - йдеться у повідомленні.

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Зазначено, що знайдений речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

У подальшому зібрані докази через Офіс генерального прокурора будуть передані до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Досудове розслідування триває.

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