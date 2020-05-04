Сили ООС під Кримським і Верхньоторецьким потрапили під мінометний обстріл

Російські окупаційні війська від початку доби чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, три обстріли зафіксовано районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, окупанти з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілював позиції ОС неподалік Верхньоторецького. По околицях Новотроїцького та Авдіївки бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, зазначають у пресцентрі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по захисниках Кримського.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було, поінформували у штабі.

"На усі зухвалі дії російських окупантів наші воїни відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника... Втрати противника уточнюються", - додали у пресцентрі.