Військові перед ротацією в ООС проходять обов'язкову обсервацію

Перед ротацією в район бойових дій усі частини та підрозділи проходять обов’язкову обсервацію.

Про це повідомив начальник штабу — заступник командувача Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушка, йдеться на сайті Міноборони.

"У період пандемії коронавірусної інфекції дуже важливим моментом є убезпечити військові колективи від захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Перед ротацією всі частини та підрозділи проходять обов’язкову обсервацію", - сказав Галушка.

За його словами, перед обсервацією лікарі найближчого до розташування частини госпіталю оглядають військових, з’ясовують, чи не було контактів із хворими, та роблять відповідний запис у медичній книжці. Обсервація (ізоляція) може проходити як у визначених для цього місцях, так і вдома.

За словами лікаря, після обсервації можуть бути проведені аналізи методом ПЛР-тестів. Поодиноким військовослужбовцям або невеликим групам необхідно мати довідки про майбутнє відрядження до району проведення ООС, на підставі яких лікарі й відправляють на обсервацію.

Відповідні розпорядження щодо проведення масової обсервації перед ротацією в район ООС отримали всі керівники лікувальних установ ЗСУ.

Станом на 4 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 48 осіб.

Фото: АА