Поранених на Донбасі бійців евакуювали до Дніпра

Трьох військовослужбовців, які під час обстрілу позицій на передовій ООС отримали опіки, авіацією доправили до Дніпра.

Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа у Facebook.

“Наші захисники отримали опіки, в районі ООС надана етапна медична допомога і здійснена евакуація військовим вертольотом в Дніпро в опіковий центр”, - написала Губа.

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За її словами, один захисник в реанімації, двоє - у відділенні, стан стабільний, вони у свідомості. Наразі всього в опіковому центрі на лікуванні перебуває п‘ятеро бійців із району ООС.