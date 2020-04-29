В українській армії — вже понад пів сотні хворих на COVID-19

Станом на ранок 29 квітня у Збройних силах України зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірус.

Загалом в армії на сьогодні виявлено 52 випадки COVID-19, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 29 квітня в Збройних силах України хворіє 52 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 20 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 327 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 54 особи. За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі та отримує необхідне лікування. Стан здоров’я пацієнта задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 29 квітня підтверджено 9866 випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.

Фото: ДПСУ