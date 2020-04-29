Окупанти на Донбасі вбили українського військового

Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Про це повідомляє командування сил ООС.

Попри поминальні дні, ворог із району житлових кварталів Голубівського застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, а також вів вогонь по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте". На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

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Командування ООС пов'язує такі дії бойовиків із відеоконференцією міністрів закордонних справ країн Нормандського формату, яка має незабаром відбутися.

"Цілком очевидно, що окупанти мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських військовослужбовців у зриві мирних домовленостей", - додали у штабі.

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Нагадаємо: 28 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.