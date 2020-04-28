Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським

Російські окупаційні війська протягом доби сім разів відкривали вогонь по позиціям Об’єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На свої збройні провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів. За допомогою штатного озброєння, підрозділи Об’єднаних сил вчасно припиняли злочинні дії окупаційних військ", - йдеться в повідомоленні.

Як зазначається, усі ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" і майже всі вони були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зранку українські захисники поблизу населеного пункту Кримське тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру. Окрім цього окупанти застосували гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберні кулемети.

Згодом збройні формування Російської Федерації обстрілювали захисників Хутора Вільний з мінометів 82-го калібру, а оборонців Попасної з мінометів 82-го калібру та станкових і ручних протитанкових гранатометів.

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По околицях Оріхового бойовики з мінометів калібру 120 мм та 82 мм випустили 9 мін, а неподалік Новолуганського застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", - повідомили в пресслужбі.

В Міноборони також поінформували, що на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання на COVID-19 серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.