Від початку доби — чотири ворожі обстріли, поранені двоє військових

Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранені двоє військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі стрілецької зброї вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Мар’їнки.

Тричі окупанти відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

Проти українських захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а оборонців Південного обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.