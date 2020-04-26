Окупанти сім разів порушили "тишу", стріляли з мінометів, БМП та зенітної установки

Російські окупаційні війська від початку доби 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 26 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у вечірньому зведенні.

За даними пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти з озброєння БМП-2, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції біля Лебединського, а із зенітної установки ЗУ-23-2 – поряд із Широкиним.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Богданівки бойовики застосували міномет 82-го калібру, а оборонців Новотроїцького обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки українські військові зафіксували вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін 82-го калібру по захисниках Новотошківського.

Водночас, проти українських військових поблизу хутора Вільного російські найманці застосували гранатомети різних систем, зенітне озброєння, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Повідомляється, що втрат серед українських військових унаслідок ворожих обстрілів не було.

"Наші підрозділи повністю дотримуються мирних зобов’язань. Разом з тим, за потреби вживають рішучих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.