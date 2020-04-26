Окупанти 16 разів порушили "тишу", один боєць поранений

Протягом минулої доби, 25 квітня, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Військовослужбовці Об’єднаних сил за допомогою чергових вогневих засобів вжили вичерпних заходів впливу на окупаційні підрозділи. Рішучими та відважними діями наші воїни довели загарбникам необхідність безумовного дотримання режиму «тиші» на українській землі», - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Російські збройні формування тричі обстріляли захисників Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 мм мінометів, ворог також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи ОС неподалік Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Опитного та Водяного противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з Лебединським зафіксовано ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Пісок - зі станкового протитанкового гранатомета.

З настанням темряви ворог випустив 24 міни 120 калібру по околицях Широкиного, а по позиціях неподалік Водяного застосував 82 мм міномети – 46 мін.

На всі обстріли Об’єднані сили дали результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну активність.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації зі 120 мм мінометів обстріляли українських військовослужбовців біля Новоолександрівки та Попасної (29 мін), а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь поруч з Оріховим.

Опорні пункти Об’єднаних сил біля Кримського окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

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«Злочинні та нахабні дії російських окупантів вздовж лінії розмежування на Донбасі безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Усі спроби загарбників за допомогою зброї дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників», - наголосили у штабі ООС.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 25 квітня українські військовослужбовці, які вели оборонні дії, знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські найманці уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції біля Лебединського, а з зенітної установки ЗУ-23-2 – поруч із Широкиним.

У відповідь на порушення «тиші» українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - підкреслюється в повідомленні.

Фото: mil.gov.ua