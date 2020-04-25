Біля Лебединського окупанти поранили українського воїна

Унаслідок обстрілу і станкових з гранатометів позицій Об'єднаних сил біля Лебединського дістав поранення український військовий.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 25 квітня російські окупанти в черговий раз відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське із автоматичних станкових гранатометів. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому надали належну медичну допомогу.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати супротивника уточнюються.

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«Такі злочинні дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua