Біля Лебединського окупанти поранили українського воїна
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
«Сьогодні, 25 квітня російські окупанти в черговий раз відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське із автоматичних станкових гранатометів. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому надали належну медичну допомогу.
Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати супротивника уточнюються.
«Такі злочинні дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей», - наголошують у штабі ООС.
Фото: mil.gov.ua