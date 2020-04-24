Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених мінометів, двоє бійців ЗСУ поранені
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь... Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил дістали поранення", - йдеться у вечірньому зведенні.
За інформацією пресцентру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ОС були обстріляні тричі. Зокрема, неподалік Павлополя окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили по підрозділах ЗСУ 23 міни, а біля Лебединського вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, по оборонцях Старогнатівки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили також три обстріли, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.
Як повідомляють у штабі, по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим було випущено 20 мін 120-го калібру, а оборонців хутора Вільного окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По обіді збройні формування РФ вели вогонь з 82-міліметрових мінометів по захисниках Новоолександрівки, використавши 30 мін, повідомили у пресцентрі.
"Підступні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарними – з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються", - наголосили у штабі.