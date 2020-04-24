На Луганщині поранений український військовий

Внаслідок ворожого обстрілу на Луганщині, 24 квітня поранений український військовий. Йому надано першу допомогу та доставлено до лікувального закладу.

Про це повідмоляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 24 квітня, на Луганщині збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

В штабі ООС повідомили, що вогнем у відповідь українські захисники подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.