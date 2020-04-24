Командування ЗСУ здало кров для поранених бійців

Командування ЗСУ здало кров для поранених бійців

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Укрінформ
Командування Збройних сил України та військовослужбовці Київського гарнізону здали кров для поранених військовослужбовців.

Про це повідомляє Міноборони.

«Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Руслан Хомчак, начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, командувач Медичних сил ЗС України генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко, військовослужбовці Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України, Цивільно-військового співробітництва ЗС України та Центрального управління безпеки військової служби ЗС України стали донорами крові для поранених військовослужбовців, які лікуються в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь», - йдеться у повідомленні.

Керівництво ЗСУ та військовослужбовці Київського гарнізону стали донорами крові / Фото: Міноборони України

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Зазначається, що тільки протягом першої половини дня донорську кров здало більше двох десятків військовослужбовців.

"Кількість донорів критично зменшилася після початку введення режиму надзвичайної ситуації в Україні, спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, натомість потреба у крові та її компонентах не знизилася", — наголосив у цьому зв'язку начальник Центру крові Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» полковник медичної служби Андрій Собченко.

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