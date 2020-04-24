Малайзія заборонила збори у мечетях під час Рамадану

Упродовж місяця Рамадану малайзійцям заборонили здійснювати релігійні обряди в мечетях, спонукаючи громадян залишатися вдома на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

"У Малайзії молитви та дотримання посту будуть здійснюватися вдома протягом місяця Рамадану", - йдеться у повідомленні.

Запроваджені в країні карантині заходи також забороняють проводити п’ятничні молитви у мечетях.

Міністр ісламських справ Датук Сері Д-р Зулкіфлі Мохамад Аль-Бакрі заявив, що рішення було ухвалено з метою запобігання поширенню пандемії хвороби Covid-19.

Громадянам Малайзії також заборонено виїжджати за кордон, а також проводити будь-які масові збори.

Станом на сьогодні у Малайзії зафіксували понад 5600 підтверджених випадків коронавірусу. Кількість летальних випадків в країні становить 95.