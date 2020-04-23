Ситуація на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, поранені двоє бійців ЗСУ

Від початку доби 23 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

"Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські воїни надали ворогу адекватну відповідь та рішуче припинили його збройну активність", - йдеться у повідомленні.

Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По позиціях поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та двічі біля Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Оборонців Новомихайлівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем, а поблизу Павлополя противник застосував великокаліберні кулемети.

За допомогою штатного озброєння українські воїни вчасно припинили злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч.

В ООС повідомили, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхове. Із автоматичних станкових гранатометів окупанти вели вогонь по позиціях біля Новозванівки.

"Внаслідок злочинних дій двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", – підкреслюється в повідомленні.

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Водночас у штабі наголосили, що обстріли російських найманців не залишились безкарним – з наявного озброєння українські військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях загарбників. Втрати противника уточнюються.

В штабі ООС також повідомили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано,

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ