Україна у ТКГ вкотре заперечила закріплення статусу ОРДЛО в Конституції
Укрінформ
Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі вкотре заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.
Про це йшлося під час чергового засідання ТКГ у форматі відеоконференції, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Українська сторона вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України", - ідеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що під час роботи політичної групи Україна наголосила на необхідності виконання домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», досягнутих на саміті в Парижі, для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.