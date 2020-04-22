Україна у ТКГ вкотре заперечила закріплення статусу ОРДЛО в Конституції

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі вкотре заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Про це йшлося під час чергового засідання ТКГ у форматі відеоконференції, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Українська сторона вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України", - ідеться в повідомленні.

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Водночас зазначається, що під час роботи політичної групи Україна наголосила на необхідності виконання домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», досягнутих на саміті в Парижі, для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.