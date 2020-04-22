Окупанти шість разів зривали "тишу" – із мінометів і гранатометів
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Упродовж 22 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Зранку російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем по захисниках поблизу населених пунктів Богданівка та Лебединське. По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного окупанти застосували міномет 82-го калібру – 5 мін. А по обіді обстріляли оборонців Павлополя та Авдіївки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли українських захисників неподалік населеного пункту Оріхове.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
В пресслужбі також повідомили, що по опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння, після чого бойовики були змушені припинити свої злочинні дії. Втрати противника уточнюються.
За інформацією штабу ООС, на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиха" дотримується.
Як повідомляв Укрінформ, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.