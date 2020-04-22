Окупанти шість разів зривали "тишу" – із мінометів і гранатометів

Російські окупаційні війська протягом дня, 22 квітня, шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Упродовж 22 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Зранку російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем по захисниках поблизу населених пунктів Богданівка та Лебединське. По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного окупанти застосували міномет 82-го калібру – 5 мін. А по обіді обстріляли оборонців Павлополя та Авдіївки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли українських захисників неподалік населеного пункту Оріхове.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

В пресслужбі також повідомили, що по опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння, після чого бойовики були змушені припинити свої злочинні дії. Втрати противника уточнюються.

За інформацією штабу ООС, на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиха" дотримується.

Як повідомляв Укрінформ, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.