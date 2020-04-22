На окупованій Луганщині вже понад 200 хворих на COVID-19 – активістка

На окупованій частині Луганської області вже понад 200 інфікованих коронавірусом, і кількість їх постійно зростає.

Про це заявила співкоординатор Мережі захисту національних інтересів АНТС Людмила Долгоновська під час міжнародного круглого столу «Москва як вигодонабувач від коронавірусу. Як реагувати світу?», що відбувся онлайн в Укрінформі.

«Станом на 19 квітня так зване керівництво "ЛНР" повідомляє про 21 випадок коронавірусної хвороби… Медики з окупованої частини Луганщини кажуть про понад 200 інфікованих, і їх кількість постійно зростає», - сказала Долгоновська.

На її думку, стрімкому поширенню епідемії посприяло, що довгий час інформація про коронавірус приховувалася і не було запроваджено жодних карантинних заходів. А тепер Росія кинула напризволяще місцеве населення, не забезпечивши необхідним для боротьби з епідемією.

«У Луганську залишилося тільки 20 бригад швидкої допомоги, їхня так звана медична реформа призвела до того, що в деяких лікарнях взагалі не залишилося персоналу, відсутні лікарські засоби, необхідне медичне обладнання, засоби захисту медичного персоналу», - зазначила активістка.

За її словами, щойно пролунав перший сигнал небезпеки, Росія закрила свої кордони - і людей з окупованих територій на територію РФ не пускають.

«Путін переклав всю відповідальність на керівників цих утворень. Але, на відміну від самої Росії, на окупованих територіях немає можливостей і ресурсів впоратися з ситуацією», - зазначила Долгоновська.

Як повідомлялося, на Донбасі припинено вільний рух осіб і транспортних засобів через КПВВ у зв’язку з протиепідемічними заходами та запроваджено обмеження на в'їзд і виїзд в зону ООС в рамках карантину.

За даними ЦГЗ, станом на ранок 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.