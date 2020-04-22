На окупованій Луганщині вже понад 200 хворих на COVID-19 – активістка
Про це заявила співкоординатор Мережі захисту національних інтересів АНТС Людмила Долгоновська під час міжнародного круглого столу «Москва як вигодонабувач від коронавірусу. Як реагувати світу?», що відбувся онлайн в Укрінформі.
«Станом на 19 квітня так зване керівництво "ЛНР" повідомляє про 21 випадок коронавірусної хвороби… Медики з окупованої частини Луганщини кажуть про понад 200 інфікованих, і їх кількість постійно зростає», - сказала Долгоновська.
На її думку, стрімкому поширенню епідемії посприяло, що довгий час інформація про коронавірус приховувалася і не було запроваджено жодних карантинних заходів. А тепер Росія кинула напризволяще місцеве населення, не забезпечивши необхідним для боротьби з епідемією.
«У Луганську залишилося тільки 20 бригад швидкої допомоги, їхня так звана медична реформа призвела до того, що в деяких лікарнях взагалі не залишилося персоналу, відсутні лікарські засоби, необхідне медичне обладнання, засоби захисту медичного персоналу», - зазначила активістка.
За її словами, щойно пролунав перший сигнал небезпеки, Росія закрила свої кордони - і людей з окупованих територій на територію РФ не пускають.
«Путін переклав всю відповідальність на керівників цих утворень. Але, на відміну від самої Росії, на окупованих територіях немає можливостей і ресурсів впоратися з ситуацією», - зазначила Долгоновська.
Як повідомлялося, на Донбасі припинено вільний рух осіб і транспортних засобів через КПВВ у зв’язку з протиепідемічними заходами та запроваджено обмеження на в'їзд і виїзд в зону ООС в рамках карантину.
За даними ЦГЗ, станом на ранок 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.