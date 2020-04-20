У ЗСУ за добу - три нові випадки коронавірусу, загалом 35 інфікованих

У Збройних силах України зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"На 07.00 20 квітня в Збройних силах України зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (Хмельницька міська лікарня — 1 працівник ЗС України, Житомирський госпіталь — 1 військовослужбовець), у Львівський області — 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів в Хмельницькому та Львові задовільний, у пацієнтки в Житомирському госпіталі середньої тяжкості. Усі хворі отримують необхідне лікування.

Військові медики додали, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби — 38 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

фото: СТК Photo