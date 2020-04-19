Серед військових - 3 нові випадки захворювання на COVID-19
Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.
"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19". - йдеться у повідомленні.
Хворі перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ м.Вінниця – 1 військовослужбовець, Чернівецький госпіталь – 1 військовослужбовець, цивільна лікарня у Львівській області – службовець ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Станом на 7.00 19 квітня в ЗСУ зареєстровано 32 випадки захворювання на COVID-19, дві людини одужали, два летальних випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 46 осіб.
Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом, підкреслили у ЗСУ.
В Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19.