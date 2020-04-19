Серед військових - 3 нові випадки захворювання на COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано три нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19". - йдеться у повідомленні.

Хворі перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ м.Вінниця – 1 військовослужбовець, Чернівецький госпіталь – 1 військовослужбовець, цивільна лікарня у Львівській області – службовець ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Станом на 7.00 19 квітня в ЗСУ зареєстровано 32 випадки захворювання на COVID-19, дві людини одужали, два летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 46 осіб.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом, підкреслили у ЗСУ.

В Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19.